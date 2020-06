Podwyżka cen biletów MPK Poznań już od lipca. Będzie bolesna. Ile zapłacimy?

20-procentowy wzrost cen biletów okresowych odnosi się do osób płacących podatki na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami. I tak cena biletu 30-dniowego metropolitalnego na strefę A od 1 lipca wzrośnie z 99 zł do 119 zł. Bardziej dostaną „po kieszeni” ci, którzy nie płacą tu podatków, bo oni za sieciówkę na strefę A zapłacą 149 zł (obecna cena to 115 zł).

– W ofercie znajduje się w wyjątkowo promocyjnej cenie roczny bilet metropolitalny, który od 1 lipca na przykład na strefę A będzie kosztował 949 złotych, czyli 79 złotych miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer uzyska 33-procentowy rabat w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A . Oszczędność to 479 zł lub cztery miesiące bezpłatnych przejazdów – mówi Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM.

Czy wprowadzenie wyższych opłat na początku wakacji, w trakcie trwające epidemii nie zniechęci do transportu publicznego? Z danych ZTM wynika, że w okresie największych obostrzeń (na początku epidemii) liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej spadła o 80-90 proc. w stosunku do początku marca. I choć obecnie obserwowany jest powolny wzrost liczby pasażerów, to frekwencja wciąż wynosi ok. 40 proc.