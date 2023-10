Poseł Krzysztof Czarnecki: Polacy nie pamiętają o tym, jak im się życie zmienia...

Krzysztof Czarnecki. Słowo po wyborach

Krzysztof Czarnecki był "jedynką" na liście Prawa i Sprawiedliwości i to on zgarnął najwięcej, bo aż 37 420 głosów. Ze swojego wyniku bardzo się cieszy i dziękuje wyborcom za zaufanie. Co sądzi jednak o ogólnym wyniku tegorocznych wyborów parlamentarnych? Czy takiego obrotu spraw się spodziewał?