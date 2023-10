Poseł Marcin Porzucek: Udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa nie tylko wobec wyborców, ale także wobec koalicjantów

Po wyborach

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 przechodzą powoli do historii. Wybrano nowych posłów. W pilskim okręgu wyborczym Prawo i Sprawiedliwość ma trzy mandaty, które należą do dobrze znanym nam już: Krzysztofa Czarneckiego, Marcina Porzucka i Grzegorza Piechowiaka.

Marcin Porzucek, pod względem oddanych głosów, zajął drugie miejsce na liście w okręgu 38. Oddano na niego 28.293 głosy. Co mówi o wynikach wyborów, gdy emocje już trochę ostygły?