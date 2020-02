Poznań: Kolejne odkrycia archeologów na placu Kolegiackim. Co udało się znaleźć tym razem? [ZDJĘCIA]

- podkreśla prof. Marcin Ignaczak.

Odkryty fragment jest szczególnie ważny, bo wyznacza zasięg najważniejszej części kościoła, czyli właśnie prezbiterium. Stał tam ołtarz i były umieszczone kryty najbogatszych patrycjuszy miejskich. W kolegiacie chowano bowiem tylko najważniejszych poznaniaków.

Poza fragmentem muru, archeolodzy odkryli też wiele innych zabytków. Bardzo cenny jest medalion, który pochodzi prawdopodobnie z XVIII w., a w którym znaleziono doskonale zachowane wezwanie-modlitwę do św. Agaty. Udało się też odkryć m.in. medalik z wizerunkiem Matki Boskiej oraz liczne monety.

Wykopaliska na placu Kolegiackim prowadzone są od dłuższego czasu. Jak informuje miasto:

Pozwoliły one na odsłonięcie ok. 25 proc. powierzchni dawnego kościoła. W liczącej 720 mkw. przestrzeni odkryto ok 16 tys. zabytków oraz 715 obiektów, pozyskano także 476 próbek (m.in. muszle, tkaniny, skóry, zaprawy ze śladami malowanych obrazów). W reliktach dawnego kościoła odsłonięto pozostałości 3 tys. grobów, a szacunki wskazują, że pod powierzchnią placu znajdować się mogło ich łącznie ok. 6 tys.