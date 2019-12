Tygrysy z zoo w Poznaniu dotarły do ośrodka w Hiszpanii. Jak się czują?

Pięć godzin zajęło ekipie poznańskiego zoo w sobotę uśpienie i przetransportowanie zwierząt do dwóch wozów holenderskiej fundacji - Adwokatów Zwierząt. Pojazdy były oznaczone, a klatki metalowe i przystosowane do przewozu drapieżników.

- Po wystrzale środka usypiającego z długiej broni, gdy odczekaliśmy chwilę, wchodziliśmy do kotników, przykrywaliśmy tygrysom głowy, by nie docierały do nich żadne sygnały z zewnątrz, pobieraliśmy próbki do badań. Dwie samice napędziły nam strachu, gdy po podaniu zastrzyku podniosły łby

Jednak ich przejazd można było śledzić w mediach społecznościowych. AAP Foundation publikowali filmy i zdjęcia z przejazdu zwierząt, ich pojenia i dokarmiania.

Po przyjedzie na miejsce niekonieczne już było ponowne usypianie tygrysów. Po otwarciu klatek bezpiecznie same przeszły do kotników. Gdy drapieżniki dotarły do Poznania, nie było na to możliwości. Klatki nie były przystosowane do ich przewozu. Niektóre były drewniane, a jeszcze inne rozwalały się. Do tego niektóre ze zwierząt były w tragicznym stanie, ledwo żyły.