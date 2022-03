Witalij Kliczko dziękuje Polakom. "Jesteście wielcy!"

– Jesteście wielcy! Bardzo dziękuję naszym polskim przyjaciołom, widziałem puszki, które przyszły z Polski. Dużo konserw, czyli jedzenia długoterminowego. Jest to ogromna pomoc dla ludzi w tych trudnych czasach. Mamy także odzież, artykuły spożywcze, artykuły pierwszej potrzeby, artykuły sanitarne i higieniczne – powiedział „SE” Kliczko.

Kliczko, który pozostaje w Kijowie i uczestniczy w obronie miasta, zaapelował także o to, by oddawać krew. Zapowiedział też, że będzie bronił stolicy oraz niepodległości Ukrainy do końca.

W niedzielę mer miasta brał też udział w ceremonii ślubnej, która odbyła się na jednym z posterunków obronnych wokół Kijowa.

Źródło: Super Express