Koronawirus w Poznaniu: W laboratoriach nie brakuje testów. Do badań dołącza Uniwersytet Medyczny

- Od piątku ruszamy z oznaczeniami próbek. Mamy bardzo duży potencjał, większy niż inne laboratoria, ponieważ możemy wykonać nawet cztery tysiące testów miesięcznie. Przygotowujemy się od tygodnia, zgromadziliśmy specjalistyczny sprzęt do oznaczeń koronawirusa o wartości 1,5 mln złotych - tłumaczy nam rektor Tykarski.

Umowa o współpracy została podpisana z wojewodą wielkopolskim. Niewykluczone, że częściowo działania laboratorium będzie finansował także Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa na zlecanie badań została podpisana z wojewódzkim sanepidem. Teraz to on może przekazywać próbki do laboratorium przy UM, albo będą to mogły robić także uniwersyteckie szpitale.

- Na razie nie wiemy czy laboratorium będzie pracowało w systemie dwu- czy trzyzmianowym. Wszystko zależy od tego jakie będzie zapotrzebowanie. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność - podkreśla prof. Tykarski.