MPK Poznań: Letni rozkład jazdy już od soboty, 27 czerwca. Sprawdź, jak będą kursować tramwaje i autobusy

Poznańskie tramwaje i autobusy miejskie oraz podmiejskie od soboty, 27 czerwca będą kursować według letniego rozkładu jazdy. W wakacje główne linie autobusowe (151, 163, 164, 168, 171, 174, 182, 191, 193) kursować będą w dni robocze co 15 minut w szczytach komunikacyjnych i co 20 minut poza szczytami.

W pozostałe dni zgodnie z sobotnim i świątecznym rozkładem jazdy na pozostałych liniach - w dni robocze - autobusy będą kursować według nowego roboczego rozkładu jazdy, a w soboty i święta tak jak obecnie, tj. odpowiednio wg sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy.

Linie tramwajowe kursować będą co 12 minut w szczytach, a co 20 minut poza szczytami komunikacyjnymi, czyli jak obecnie, według specjalnego rozkładu jazdy.

Linia nr 16 zostanie wzmocniona podwójnie w stosunku do pozostałych linii, tj. w dni robocze w szczycie komunikacyjnym kursy odbywać się będą co 6 minut, w pozostałych co 10/15 minut.