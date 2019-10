Rusza przebudowa ul. Gdyńskiej i Poznańskiej w Koziegłowach. Czeka nas horror komunikacyjny

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania przypomina, że przebudowa Gdyńskiej do granic miasta do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) jest ostatnim etapem budowy i przebudowy dróg do spalarni.

- Jest efektem zobowiązań, a Poznań wywiązuje się z danego słowa

- podkreśla Wiśniewski.

Dobra współpraca Poznania i gminy Czerwonak

Przebudowa Gdyńskiej w Koziegłowach jest finansowana z budżetu Poznania oraz dotacji unijnej. Jej koszt to ponad 40 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 12,3 mln zł.

- Ta inwestycja jest przykładem, że współpraca Poznania z gminą układa się dobrze – zaznacza Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonak.

