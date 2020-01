Trasa ekspresowa S5 ma łączyć cztery duże miasta: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i dzięki połączeniu z autostradą A1 - Gdańsk. W 2020 roku mają zostać udostępnione dwa kolejne odcinki S5, ważne dla skomunikowania z Bydgoszczą. W ostatnich dniach GDDKiA wyłoniła też najkorzystniejszą ofertę na dokończenie odcinka pozostawionego przez włoską firmę Impresa Pizzarotti. Przekracza ona pierwotny budżet, ale została zaakceptowana.

Żnin Północ - Szubin Północ

Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Opławiec.

Otwarcie odcinków S5 2020: które odcinki ważne dla Wielkopolski?

S5 Szubin Północ - Bydgoszcz Błonie: znamy wykonawcę?

- Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłynie odwołanie od wyboru, to po zakończeniu kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą

Droga S5: kiedy połączenie z Gdańskiem?

Bydgoszcz Północ - Świecie Południe (długość: 22,4 km i zaawansowaniu prac: 30 proc.)

(długość: 22,4 km i zaawansowaniu prac: 30 proc.) Świecie Południe - Nowe Marzy (długość: 23,3 km, zaawansowanie prac: 23 proc.).

Droga S5 będzie dłuższa

Przypomnijmy, że drogą ekspresową S5 można już bezkolizyjnie dojechać z Poznania do Wrocławia, a w przeciwnym kierunku do Żnina (woj. kujawsko-pomorskie). Nadal wiele brakuje jednak do uzyskania połączenia z Bydgoszczą, a dalej dzięki "wpięciu" S5 w autostradę A1 - Gdańskiem. W 2020 roku ma zostać wykonane ku temu kilka ważnych kroków.Przede wszystkim GDDKiA planuje oddanie do użytku dwóch kolejnych odcinków S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzi o fragmenty:Z perspektywy Wielkopolan oba fragmenty są nie bez znaczenia. Na razie ważniejszy może być jednak ten pierwszy, ponieważ pozwoli na nieprzerwane pokonywanie kolejnych kilometrów gotową drogą S5. Po otwarciu, [wytloczenie]będzie się nią można dostać z Poznania do Szubina[/wytloczenie]. To kolejny odcinek, tym razem o długości ponad 19 kilometrów. Wcześniejszy został oddany do użytku w grudniu 2019 roku - ma długość 25 kilometrów i wiedzie od Mieleszyna (dawniej Mielno) do Żnina.Drugi z wymienionych fragmentów S5, czyli Bydgoszcz Błonia - Bydgoszcz Opławiec to zachodnia część obwodnicy Bydgoszczy o długości 13,5 kilometra. Dodać należy, że od 31 grudnia 2019 roku, kierowcy mogą już jeździć północnym fragmentem obwodnicy.Po otwarciu tych dwóch odcinków, Wielkopolanie nadal nie dojadą bezkolizyjnie S5 do Bydgoszczy. Żeby tak się stało kluczowy będzie inny fragment, którego losy w ostatnim czasie coraz bardziej się klarują.Chodzi o odcinek od węzła Szubin Północ do węzła Bydgoszcz Błonie. To jeden z trzech fragmentów "opuszczonych" przez włoską firmę Impresa Pizzarotti, która nie wywiązywała się z warunków kontraktu i nie dotrzymywała terminów. Wobec tego w czerwcu GDDKiA zrezygnowała z jej usług i od tego momentu na placu budowy dzieje się niewiele. Dość powiedzieć, że zaawansowanie rzeczowe prac na wspomnianym odcinku wynosi obecnie... 39 proc.W ostatnich dniach GDDKiA poinformowała, że została wskazana najkorzystniejsza oferta w przetargu na dokończenie tego fragmentu S5. Złożyło ją konsorcjum PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud. Budowę 10-kilometrowego odcinka konsorcjum wyceniło na 360 mln złotych. W pierwotnym budżecie GDDKiA określonym w przetargu było 300 mln zł, ale spółka jest zdecydowana na podpisanie umowy z wykonawcą.- tłumaczy GDDKiA.Kiedy już uda się ukończyć fragment S5 Szubin Pólnoc - Bydgoszcz Błonie, kierowcy z Wrocławia czy Poznania zyskają pełne połączenie z Bydgoszczą trasą ekspresową. Nadal nie oznacza to jednak, że dojadą w ten sposób do autostrady A1, a dalej Gdańska.Wszystko dlatego, że są jeszcze dwa odcinki "osierocone" przez włoskiego wykonawcę w czerwcu ubiegłego roku:Po ich ukończeniu trasa S5 w województwie kujawsko-pomorskim będzie gotowa.Co obecnie dzieje się z odcinkami? Po zamknięciu przetargów, weryfikowane są oferty. Tak jak w przypadku odcinka z Szubina do Bydgoszczy - rozminęły się z budżetem GDDKiA. Na odcinek Świecie Południe - Nowe Marzy GDDKiA chciała przeznaczyć 421 mln zł, ale oferty wahają się od 566 do 808 mln zł. Fragment Bydgoszcz Północ - Świecie Południe, to ok. 448 mln zł w założeniach GDDKiA, a oferty zakładają koszt od 583 do 798 mln zł.GDDKiA zakłada, że pełne połączenie między Wrocławiem, Poznaniem i Bydgoszczą będzie gotowe do końca 2022 roku.To nie koniec planów na rozbudowę S5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawia takie dalsze plany na jej rozwój po ukończeniu prac w województwie kujawsko-pomorskim i włączeniu "eski" w ciąg A1. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A8), stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim.[promo]1481;1;Quiz gwarowy[/promo]

