Amazon nie zamierza zamykać magazynów. Pracownicy się boją. W Sadach pod Poznaniem ruszyła akcja "Kichaj na menadżera"

Od tygodnia pracownicy wraz z Międzyzakładową Organizacją Związkową Amazon Polska apelują do władz spółki, by na czas pandemii koronawirusa zamknąć magazyny i wstrzymać prace, a ludziom wypłacać wynagrodzenie, jak w okresie urlopowym.

Pracownicy Amazona boją się koronawirusa

W podpoznańskich Sadach w magazynach pracuje łącznie kilka tysięcy osób. Część dojeżdża do pracy codziennie pracowniczym autobusem. Jak tłumaczą pracownicy, mimo zaleceń pracodawcy nie da się uniknąć kontaktu z większą, kilkudziesięcioosobową grupą, czy to na halach, czy w kantynie. Do naszej redakcji przesłali list wraz z nagraniem, jak na co dzień wygląda praca w Sadach.