Duże zmiany na ul. Naramowickiej i Lechickiej w Poznaniu. Są korki!

Przy skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej wprowadzono już nową organizację ruchu. Jest czytelna i przy małym jego natężeniu zdaje egzamin. W czasie weekendu nie było tu utrudnień, jednak w poniedziałek od rana tworzą się tam spore korki - w kierunku Naramowic i w stronę mostu Lecha.

Sobotnie i niedzielne obserwacje skrzyżowania wskazują, że kierowcy na ogół przejeżdżają płynnie, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Na ogół, bo niestety widać, jak przy słabszym w danych momentach natężeniu ruchu, niektórzy wyrywają się wbrew zasadom w stronę Naramowic, jadąc Lechicką w stronę mostu Lecha albo Naramowicką na wprost od strony os. Kosmonautów. Nie stosują się do nakazu jazdy w prawo i przebijają się przyspieszając, na wprost w stronę Naramowic. Takie sytuacje jednak nie będą możliwe od poniedziałku, gdy ruch będzie tu bardzo duży. Piesi teoretycznie mogą przechodzić przez przejście na Naramowickiej między Lidlem a stacją Lotos (tym bliższym Naramowic, pierwsze bowiem, bliższe skrzyżowania jest zamknięte). W weekend możliwe było jeszcze przejście przez Naramowicką w stronę stacji przez przejście najbliższe skrzyżowaniu, dalej przez wygrodzony metalowymi barierami korytarz dużym łukiem w lewo przez połowę Lechickiej i za nim – jak kierowcy przepuszczą, to przez pasy jednej nitki Lechickiej, w stronę os Kosmonautów. Nowe przejścia wyznaczono na wysokości ul. Bolka i os. Łokietka.

Ulica Naramowicka jest zamknięta między Słowiańską a Serbską oraz między Serbską a Lechicką, przy czym można jechać przez nią obydwoma ulicami: Serbską normalnie, a Lechicką z ograniczeniami. Sytuacja wygląda tak: jadąc od strony ronda Obornickiego dojedziemy bez przeszkód do skrzyżowania z Umultowską i Połabską. Tu już możemy na nie wjechać, by ominąć z daleka przebudowywane skrzyżowanie – Umultowską do Stoińskiego i dalej Łużycką do Naramowickiej i tu albo w lewo w stronę stacji benzynowej Lotos albo na Naramowice. Z kolei jadąc Połabską dojedziemy do Al. Solidarności i Serbską w stronę mostu Lecha albo Słowiańską i Wilczakiem, a dalej na końcówce – Serbską.

Ale gdyby kierowcy, którzy przejeżdżają wspomniane skrzyżowanie z Umultowską, chcieli jechać dalej Lechicką, to też mogą to zrobić. Dojeżdżają do skrzyżowania z Naramowicką i przejeżdżają je na wprost. Uwaga – nie mogą skręcać ani w lewo, ani w prawo w Naramowicką, tak samo nie skręcą w lewo w łącznik przy stacji benzynowej, w stronę Naramowic! Gdyby chcieli jechać na Naramowice, to mogą łatwo zawrócić – po przejechaniu skrzyżowania, jadą Lechicką aż do ul. Obrońców Tobruku i tam zawracają, skręcając w lewo i wracając w stronę skrzyżowania i dalej w prawo w Naramowicką.

Ruch w drugą stronę od mostu Lecha prowadzony jest Lechicką, w prawo na skrzyżowaniu w stronę Naramowic i zaraz w lewo – w łącznik przy stacji benzynowej Lotos, gdzie przejeżdżamy obok stacji i mamy dwa pasy wprowadzające w Lechicką – albo w lewo, w stronę skrzyżowania i mostu Lecha albo w prawo, w stronę Połabskiej. Ruch od strony centrum w kierunku Naramowic odbywa się objazdem – albo Słowiańską, Murawa, Al. Solidarności, Połabską i dalej Umultowską, Stoińskiego i Łużycką, albo Lechicką – według opisu powyżej. Uwaga – nie można tu pojechać ul. Murawa do Lechickiej, bo nie można z niej skręcić w lewo, w stronę skrzyżowania z Umultowską! Wreszcie jadąc od Naramowic można wybrać dwie drogi: albo Łużycką, Stoińskiego, Umultowską i Połabską do Al Solidarności, albo jechać na wprost skrzyżowania – do łącznika przy stacji Lotos, gdzie skręcamy w niego w prawo.

Uwaga, tu pora na dwie pułapki: trzeba wjechać w łącznik jadąc od Naramowic, a nie jechać prosto, jak pozwala znak nakazu jazdy prosto lub w prawo! Odcinek Naramowickiej przed samym skrzyżowaniem jest formalnie zamknięty, lecz nie zagrodzony, tak samo zjazd z niego, w prawo w Lechicką – również jest zamknięty! I druga rzecz – jadąc Lechicką w stronę Naramowickiej i mostu Lecha nie można skręcić w lewo w łącznik przy stacji, co jednak jest dobrze oznakowane.

Ulica Naramowicka między Serbską a Lechicką jest zamknięta, jednak mieszkańcy, m.in. os. Kosmonautów 21 i 20 mają umożliwiony wjazd na parkingi, podobnie można wjechać do sklepów Biedronki (jadąc jak mieszkańcy), a za skrzyżowaniem – do sklepu Lidl. Gdyby ktoś jechał wyłączonym odcinkiem Naramowickiej od strony ul. Włodarskiej i Hawelańskiej, czyli obok os. Kosmonautów, to dojeżdżając do skrzyżowania z Lechicką, musi skręcić w prawo – nie ma możliwości jazdy na wprost. Uwaga – w niedzielę, na wysokości Biedronki leżał na jezdni przewrócony znak drogowy, ZDM zostało o nim powiadomione.

Przypominamy, że autobusy linii 151, 167 i 911 zmienią trasy – pojadą Słowiańską i ul. Murawa od Wilczaka do Naramowic, dlatego nie będą zatrzymywać się przy zamkniętych czasowo przystankach Naramowicka, Włodarska i Naramowicka/Serbska na ulicy Naramowickiej. Zmiany czekają też linię 144, która otrzyma więcej autobusów i trasę zgraną z linią nr 146, która zostanie skierowana przez Kurpińskiego. W efekcie autobusy pojadą co dziesięć minut, lepiej zasilając pasażerami Poznański Szybki Tramwaj. Dla autobusów specjalnie utworzono siatkę buspasów obejmujących Naramowice, Winogrady i Piątkowo, a także łączniki w rejonie samego skrzyżowania z Lechicką. Oprócz zatem takich dróg w rejonie Naramowickiej i Lechickiej, wyznaczono drogi dla autobusów na ul. Serbskiej, na ul. Stoińskiego, na ul. Wiechowicza, czy na ul. ks. Mieszka I (między ul. Słowiańską i ul. Pułaskiego w stronę centrum).

