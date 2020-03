Koronawirus w Poznaniu: Studenci na kwarantannie w akademiku Polonez. Zaproponowano im jedzenie za... 43 zł dziennie

Mieszkańcy Poloneza zwracają uwagę, że powoduje to duże problemy z dostępem do jedzenia.

Od czwartku, 19 marca około 200 studentów z prywatnego akademika, mieszczącego się w dawnym hotelu Polonez, musi przebywać na kwarantannie z powodu koronawirusa. Jeden ze studentów był zakażony, więc przez dwa tygodnie nie wolno im opuszczać budynku. Mieszkańcy Poloneza zwracają uwagę, że powoduje to duże problemy z dostępem do jedzenia. Jak mówią, zarządcy budynku zaproponowali im wykupienie cateringu za... 43 zł dziennie. - To dla nas za dużo - słyszymy od studentów.

Przypomnijmy, że w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia podało informację o 14. osobie zakażonej koronawirusem w Poznaniu (aktualnie jest ich 16). Był to student z zagranicy, który mieszkał w akademiku po dawnym hotelu Polonez. Z tego powodu od czwartku wszyscy mieszkańcy zostali poddani przymusowej, dwutygodniowej kwarantannie. Łącznie jest to ok. 200 osób. Udało nam się skontaktować z Sarą, Hiszpanką, która studiuje w Poznaniu w ramach programu Erasmus. Czytaj też: Poznań: Pijani krzyczeli w sklepie, że mają koronawirusa i opluli kasjerkę. Interweniowali policjanci w kombinezonach

- W czwartek rano poinformowano nas, że nasz budynek będzie zamknięty, ponieważ u jednego ze studentów wykryto koronawirusa. Na początku powiedziano nam, że musimy czekać na dalsze instrukcje. O 17.30 napisali do nas (zarządcy obiektu - dod. red.), że czwartkowy obiad otrzymaliśmy na ich koszt, ale jeśli chcemy mieć posiłki w kolejnych dniach, to możemy wykupić catering za 43 zł dziennie. Było w tym śniadanie, obiad i kolacja. Na odpowiedź mieliśmy czas do godziny 18 - opowiada nam Sara.

Sara oraz jej znajomi nie zgodzili się na oferowany catering. Hiszpańscy studenci zdecydowali się też napisać wiadomość do hiszpańskiej ambasady, opisując sytuację. Napisali również do zarządcy obiektu, pytając się o ewentualne inne możliwości otrzymywania posiłków. - Hiszpańska ambasada odpisała nam, że ta sytuacja nie jest w porządku. Z kolei od przedstawicieli akademika otrzymaliśmy wiadomość, że możemy dokonywać zakupów przez internet - mówi Sara.

I dodaje: - Jednocześnie zalecano nam, żeby ze względów bezpieczeństwa nie wychodzić z naszych pokoi, więc w praktyce nie mamy dostępu do kuchni. Co prawda niektórzy mają mikrofalówki w pokojach, ale nie wszyscy. Tak więc, nawet jeśli zrobimy zakupy online z dostawą, to jak później mamy coś ugotować bez wychodzenia z pokoju do kuchni? A płacenie 430 zł za 10-dniowy catering to dla nas zdecydowanie za dużo. Na szczęście ja mam jeszcze trochę jedzenia, ale nie wszyscy posiadają jakiekolwiek zapasy.

Wysłaliśmy pytania w związku z powyższą sytuacją do zarządcy obiektu. Na razie nie uzyskaliśmy jeszcze odpowiedzi. Z kolei Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego, informuje, że w takiej sytuacji zarządca powinien poszukać także innych rozwiązań.

- Warto rozmawiać z zarządcą, aby były także inne rozwiązania. Ponadto tą kwestią mógłby zainteresować się także samorząd - mówi Tomasz Stube. Zobacz też:

