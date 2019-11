Powiatowy lekarz weterynarii kontroluje poznańskie zoo. Dyrektor Zgrabczyńska: "to donos"

- Chciałem wizytę w zoo złożyć w piątek, ale wczoraj otrzymałem telefon z Warszawy od Głównego Lekarza Weterynarii, którego pracownicy pytali mnie o stan zdrowia tych zwierząt. Jako, że pani dyrektor nie kontaktowała się ze mną od momentu przyjazdu tygrysów do Poznania, postanowiłem sam do niej przyjechać i zarządzić kwarantannę. W przeciwnym wypadku miałbym podstawy, by odebrać zoo status jednostki zatwierdzonej. Rozumiem jednak, że to wyjątkowa sytuacja, że nasze zoo jako jedyne zaoferowało pomoc, więc zamierzam działać wespół z panią dyrektor. Fakt, że trzeba wyznaczyć obszar kwarantanny potwierdziła wszystkim zebranym także pani doktor Hester, weterynarz AAP Adwokaci Zwierząt, która przyjechała tego dnia obejrzeć tygrysy. To standardowa procedura, by nie zagrozić innym zwierzętom w zoo - mówi Grzegorz Wegiera. - Pani dyrektor musi takie rzeczy ustalać ze mną.

Tygrysy nie opuszczą Poznania przez 30 dni

Kwarantanna została wyznaczona na 30 dni. Dopiero po tym czasie tygrysy będą mogły opuścić poznański ogród. Docelowo mają odnaleźć schronienie w ośrodku w Hiszpanii.

To nie oznacza, że na ten czas ogród zoologiczny zostanie zamknięty dla odwiedzających. Jedynie do tych trzech pomieszczeń: starej i nowej lwiarni, do budynku, gdzie normalnie odbywają się kwarantanny, goście zoo nie będą mogli wejść.

Wegiera nie ukrywa, że jest zdenerwowany tym, że podczas kontroli pojawiły się media. - Tłumaczyłem dziennikarzom dlaczego tu jesteśmy i po co. Mimo to oni piszą i podają wszędzie, że to z powodu donosu, co jest nieprawdą.