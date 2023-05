„Za szybcy za wściekli” znów szaleli na Morasku. Mieszkańcy mają dość. UAM zezwala na interwencję. Zobacz zdjęcia i wideo!

Kolejny raz spokój mieszkańców piątkowskich osiedli zakłócali młodzi i bardzo młodzi miłośnicy “podrasowanych” samochodów hałaśliwie i niebezpiecznie korzystający ze swoich pojazdów.

- mówi jeden z mieszkańców osiedla Stefana Batorego, który pojawił się na nielegalnej imprezie.

Nasz Czytelnik udostępnił nam zarejestrowane przez siebie nagrania i zrobione zdjęcia. Widać na nich wyraźnie, że ani bezpiecznie ani spokojnie na imprezie nie było. Na nagraniu wideo można usłyszeć głośne wystrzały pochodzące z wydechów niektórych tuningowanych pojazdów, piski i chmury dymu z palonych podczas driftu opon.

- Zwracam uwagę na triumfalny przejazd pojazdu z otwartym bagażnikiem i drzwiami. Miało to miejsce grubo po 22 i nie sądzę, aby była to właściwa pora do powszechnej promocji swoich gustów muzycznych