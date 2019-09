Poznań: Bieg 1MILA: Dorośli i dzieci ścigali się na Golęcinie [ZDJĘCIA]

Na poznańskim Golęcinie odbył się bieg 1MILA. To I Amatorskie Mistrzostwa Poznania w biegu na... milę, czyli 1609,34 m. Co jest zaletą tej imprezy dla innych mieszkańców? Nie wykracza ona poza stadion i wszystko odbywa się w jednym miejscu, bez konieczności zmiany organizacji ruchu! Bieg na jedną milę to rywalizacja zarówno amatorów, jak i profesjonalnych biegaczy. Oprócz wiodącego dystansu odbyła się sztafeta 4x400m. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych o nazwie Kinder+Sport. Zobacz zdjęcia z zawodów --->

Waldemar Wylegalski